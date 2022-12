Zerstörung der Landschaft , Baulärm, Schwerlastverkehr . Der Sand- und Kiesabbau in Marktzeuln ist seit Jahrzehnten immer wieder Anlass zu Kritik und Unmut im Gemeinderat und in der Bevölkerung. Nun ist aber Licht am Ende des Tunnels in Sicht.

Man hat sich mit der Firma Schramm geeinigt und es gibt nun klare Ansagen, wann der Abbau und die Wiederauffüllung an der Lettenreuther Straße beendet sein werden.

Seit 35 Jahren vor Ort

In über 35 Jahren wurden an der Grube circa 2,5 Millionen Tonnen an Rohstoffen gefördert. In einem Vorbescheid von 2020 kündigte die Firma Schramm an, den Abbau nochmals in Richtung Spitzberg erweitern zu wollen, was auf heftige Kritik im Gemeinderat stieß.

Klage nicht zielführend

Im Oktober 2022 dann der Bauantrag. Weitere 3,84 Hektar sollten als Abbaufläche dazukommen. Wollte man es im Rathaus zunächst auf Klage und Rechtsstreit dagegen ankommen lassen, musste man bald einsehen, dass dieses Unterfangen nur schwer erfolgreich durchzusetzen gewesen wäre.

Eine Klage würde eine unendliche Geschichte nach sich ziehen, mit ungewissem Ausgang. So wurde ein für beide Seiten verträglicher Kompromiss gesucht und gefunden.

Am vergangenen Freitag trafen sich Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech und die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte mit Geschäftsführer Johann Förtsch und dessen Nachfolger Danny Bauer zu einem Ortstermin an der Kiesgrube.

Förtsch erläuterte dem Gremium, was in den nächsten Jahren bis 2031 in und um die Anlage geschieht. Es gäbe keine Alternative zu Marktzeuln , da ein Sandvorkommen von zehn bis zwölf Metern Höhe andernorts nicht vorhanden wäre. Auch die Nähe der Baustelle B 173 spiele eine Rolle.

Man habe sich nun mit der Gemeinde Marktzeuln notariell und vertraglich geeinigt, dass auf der erweiterten Fläche bis maximal 2031 abgebaut werden darf. Gleichzeitig verpflichtet sich Schramm, bis dahin die Verfüllung abzuschließen. Hierfür gibt es auch einen verbindlichen Rekultivierungsplan.

Dieser sieht vor, dass das gesamte Gelände wieder sein altes Höhenniveau von vor dem Abbau bekommt. In der Nordost-Ecke könne man sich eine Flächennutzung als Photovoltaik-Anlage vorstellen.

Nach 2031 übernimmt die Firma Schramm lediglich die sogenannte Nachsorgepflicht. Während der restlichen Abbauzeit sollen zudem Schallschutz-Wälle dafür sorgen, dass die Lärmbelästigung der Anwohner minimiert wird.