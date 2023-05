Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Soldatenkameradschaft Mannsgereuth standen die Berichte der Vorstandschaft. Erster Vorsitzender Christian Hofmann erinnerte an die zweijährige Corona-Pause bei den Vereinsaktivitäten 2020/21. Die Mitgliederzahl liegt bei 96. Der Vorsitzende blickte auf die sehr erfolgreichen und beliebten Aktivitäten 2022 zurück.

Als Vorschau für 2023 nannte der Vorsitzende den Schlepperfrühschoppen am 9. Juli, das Irishfest am 15. Juli mit der neuen Gruppe Amarank, den Kirchweihmontag in Mannsgereuth, Ortsteil Mühle und die Teilnahme am Volkstrauertag.

Anschließend fand das nach einigen Jahren wiederbelebte Wirtshaussingen statt. Im bis auf den letzten Platz gefüllten Kulturraum des Mehrzweckgebäudes kam schnell gute Stimmung auf. Liedermacher Franz Wachter verstand es, mit Gesang und Gitarre den ganzen Saal mit fränkischen und auch „Mannsgereuther Liedern aus alter Zeit“ in Stimmung zu bringen und auch zum Schunkeln zu animieren.

Sechs Besucher waren so begeistert, dass sie gleich Mitglied in der Soldatenkameradschaft wurden und somit die Mitgliederzahl auf 102 anstieg. red