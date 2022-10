Sie machen das Angebot des ÖPNV transparent, bieten Service für Besucher sowie Kunden und sorgen so für einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz .

Die Rede ist von den individuell konfigurierbaren Abfahrtstafeln, wie sie in den Eingangsbereichen vieler Unternehmen zu finden sind. Auf diesen Displays werden die nächsten Abfahrten von Bussen und Bahnen in der Umgebung angezeigt.

Unternehmen können aufrüsten

Unternehmen, die so eine sich selbst aktualisierende Abfahrtstafel noch nicht anbieten, es aber künftig tun möchten, können dies mit einem kostenlosen Service des VGN. Darauf weist der Arbeitsbereich ÖPNV am Landratsamt Lichtenfels hin. Denn wer kennt die Situation nicht: Der Termin im Amt oder die Arbeitszeit ist zu Ende und nun möchte man wissen, ob es eine passende Bus-/ Zugverbindung gibt an der nächsten Haltestelle in der Nähe und ob Zug oder Bus auch pünktlich kommen.

Da ist dieses Servicetool äußerst hilfreich. Für die Installation dieses Service benötigen interessierte Unternehmen und Behörden nur einen geeigneten Monitor und einen Rechner mit Internetverbindung sowie einen aktuellen Webbrowser (Firefox, Chrome, Safari oder Internet Explorer).

Mehr Informationen

Der Service steht kostenlos zur Verfügung unter: www.vgn.de/web-entwickler/abfahrtstafel. Dort wird Schritt für Schritt erklärt, wie die Installation funktioniert. Als Ausgangspunkt für die Abfahrtstafel kann eine Adresse (z. B. Firmensitz oder Veranstaltungsort), Haltestelle oder ein wichtiger Punkt ausgewählt werden. Besonders für viel frequentierte Ämter oder Unternehmen ist das eine sinnvolle Aktion. red