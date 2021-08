Triathlon-Wettkämpfe mit hoher Beteiligung und ebensolchem Zuschauerinteresse wurden coronabedingt längere Zeit vermieden. Nun gab es vor Kurzem in Kitzingen Wettbewerbe über die olympische Distanz beziehungsweise Sprintstrecken. Die akribische Vorbereitung durch den Veranstalter, die TG Kitzingen, dankten die Sportler mit einer hohen Beteiligung in allen ausgeschriebenen Distanzen.

Dieter Wolf vom TV Burgkunstadt wählte die olympische Distanz. Er kam nach der Absolvierung der Schwimmstrecke über 1670 Meter im Main, der 40-Kilometer-Raddistanz im hügeligen Gelände und den abschließendem Zehn-Kilometer-Lauf bei einsetzenden Regen als Gesamt-134. in einer Zeit von 2:44:54 Stunden als Zweiter seiner Altersklasse 60 ins Ziel. Jetzt freut er sich auf den am 22. August in Höhn bei Coburg stattfindenden Crosslauf. jkr