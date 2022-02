Einbrecher hatten es in der Nacht zum Samstag auf Bargeld aus einem Büroraum abgesehen. Über ein Fenster gelangten sie in das Kassenhäuschen eines Dienstleistungsbetriebs im Gewerbegebiet „Mainau“ und hebelten darin einen Tresor auf. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen.

Am Samstagmorgen bemerkte ein Zeuge, dass die Fensterscheibe des Kassenhäuschens in der Straße „Mainau“ zerbrochen war. Das mutmaßlich benutzte Tatwerkzeug, ein Stein, befand sich noch in dem Büroraum.

Nachdem die bislang Unbekannten über das Fenster eingestiegen waren, gingen sie zielgerichtet einen kleinen Tresor an und hebelten diesen gewaltsam auf. Mit dem Inhalt, Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich, sowie einer im Raum befindlichen Musikbox machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub.

Beamte der Kriminalpolizei Coburg führten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Auch der Stein, mit dem offensichtlich die Scheibe durchschlagen wurde, könnte den Ermittlern Erkenntnisse zu den Einbrechern liefern. Darüber hinaus bitten die Kriminalbeamten um Hinweise aus der Bevölkerung:

? Wem sind in der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Straßen „Mainau“/ Schneidmühlweg sowie des dortigen Großparkplatzes aufgefallen?

? Wer hat die Einbrecher bei der Tat oder bei deren Flucht beobachtet oder das Einschlagen der Fensterscheibe vernommen?

? Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen. pol