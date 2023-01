Welche Auswirkungen hatte der Erste Weltkrieg , der auch als „Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet wird“, auf Wiesen ? Dieser Frage ging der Diplom-Politologe Hubert Kolling aus Unterzettlitz in seinem Vortrag „ Wiesen und der Erste Weltkrieg (1914-1918)“ im Gasthaus Thomann ein.

Kolling widmet sich seit mehr als drei Jahrzehnten ehrenamtlich der Erforschung der Lokal- und Regionalgeschichte. In seinem Vortrag beleuchtete er, welche Auswirkungen die „Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ auf die Gemeinde Wiesen hatte.

Neben den entsprechenden politischen Beschlüssen des Gemeinderats zeigte der Referent insbesondere auf, welche Familien von dem Kriegsgeschehen unmittelbar betroffen waren, wer nicht mehr aus dem Krieg heimkam und vor allem, wie die Dorfgemeinschaft damit umging.

Die Inhalte der heimatlichen Forschungen des Referenten Hubert Kolling berühren in den vergangenen drei Jahrzehnten immer wieder den Ort. Ob Mainverlegung, Mainbrücken oder den Sandsteinabbau in den Eierbergen. So war entsprechend am Vortragsabend das Nebenzimmer der Gastwirtschaft gut gefüllt.

Mündliche Überlieferung zu den Geschehnissen um den Ersten Weltkrieg und seine Folgen für die Menschen im Ort sind kaum vorhanden. Schicksale in betroffenen Familien und Protokolle aus Gemeinderatssitzungen verschafften der Zuhörerschar interessantes, regionales Wissen.

Am 1. August 1914 machten auf kaiserlichen Befehl das deutsche Heer und die Flotte mobil: Deutschland erklärte Russland den Krieg, am 3. August Frankreich; am 4. August erreichte die Kriegserklärung der Engländer Berlin. Begonnen hatte der Erste Weltkrieg (1914-1918), die „Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts“, wie ihn der amerikanische Diplomat und Historiker George F. Kennan (1904-2005) bezeichnet hat, bereits am 28. Juli 1914 mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Auslöser war das Attentat von Sarajevo vom 28. Juni 1914 – bei dem der Thronfolger Österreich-Ungarns, Erzherzog Franz Ferdinand, und seine Gemahlin Sophie Chotek bei ihrem Besuch in Sarajevo von Gavrilo Princip, einem Mitglied der serbisch-nationalistischen Bewegung Mlada Bosna (Junges Bosnien), ermordet wurden und nachfolgend die Konfliktlage in Europa zuspitzte. 40 Staaten beteiligten sich alsbald an dem bis dahin umfassendsten Krieg der Geschichte, bei dem insgesamt annähernd 70 Millionen Menschen unter Waffen standen.

Zu Beginn des „Großen Krieges“, wie er in England und Frankreich bis heute heißt, zogen junge Männer ins Feld, getragen von einer patriotischen Begeisterung.

Der jüngste Krieg lag lange zurück, war zudem ein verhältnismäßig kurzer Feldzug gewesen und die Grausamkeit seiner Schlachtfelder schien vergessen. Überall in Deutschland rechnete man mit einem kurzen Waffengang und dementsprechend konnte man allerorten volltönende Kriegsbegeisterung vernehmen.

In Wiesen dürfte die Stimmung nicht viel anders gewesen sein, so der Vortragende.

Krieg schon 1913 absehbar

Ganz überraschend kam die Verhängung des Kriegszustandes jedoch nicht. „Vollzug des Gesetzes über den Kriegszustand“ hatte sich das Königliche Bezirksamt Staffelstein, die Vorgängerbehörde des heutigen Landratsamtes, mit dem folgendem Schreiben, das „ständig gültig“ und „streng vertraulich“ war, bereits am 21. August 1913 an die Bürgermeister seines Amtsbezirks – darunter auch die Gemeinde Wiesen – gewandt: „Da mit der Möglichkeit zu rechnen ist, daß nach Ausbruch eines Krieges oder bei unmittelbar drohender Kriegsgefahr durch Königliche Verordnung der Kriegszustand verhängt werden wird, so sind schon im Frieden die nötigen Vorbereitungen hierfür zu treffen“.

Der kleine Ort Wiesen hatte im Ersten Weltkrieg insgesamt sieben tote Kriegsteilnehmer zu beklagen.