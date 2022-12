1000 Euro hat die die Ultsch-Mühle aus Gößmitz im Döbertengrund für die Arbeit der Aktiven Bürger gespendet. „Bei Euch sehen wir immer wieder, dass ihr aus derartigen Spenden viel Gutes macht, ehrenamtliche Arbeit unterstützt und interessante Förderprojekte organisiert.“ So begründete Müllermeister Ludwig Ultsch, warum sein Familienbetrieb zum Jahresende wiederum, statt Geschenke für Kunden und Geschäftsfreunde zu verteilen, auf die Unterstützung der Aktiven Bürger im Landkreis Lichtenfels setzt. Leseförderung in Kindergärten und Schulen, sowie Freude und Abwechslung in Seniorenheime zu bringen, sei ihnen ein echtes Anliegen, so der Seniorchef.

Wie aus einer Pressemitteilung der Aktiven Bürger hervorgeht, betonte Projektleiter Erhard Schlottermüller, dass das Geld ein wertvoller Baustein für die ehrenamtliche Arbeit von derzeit fast 450 Freiwilligen mit jährlich rund 20.000 Einsatzstunden sei.

Denn auf der Ausgabenseite stünden nach wie vor unvermeidliche Kosten. Dagegen lägen die Einnahmen aus dem Kapitalstock des Trägers Bürgerstiftung seit einigen Jahren nur noch auf etwa einem Zehntel des früheren Niveaus. Deshalb seien solche Spenden äußerst wichtig, um diese Deckungslücke zu schließen und somit zum Fortbestand dieses „Marktplatzes für das Ehrenamt“ im Landkreis beizutragen.

Das besondere Engagement der Ultsch-Mühle für die heimische Region habe tiefe Wurzeln, erläuterte Juniorchef Andreas Ultsch. Schließlich stünden mit seinem Vater und ihm seit 1693 jetzt die zehnte und elfte Generation aus der Familie in der unternehmerischen Verantwortung. red