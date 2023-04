In der Pfarrei Arnstein konnten in diesem Jahr zwei Kinder ihre Erstkommunion feiern. Pfarrer Gerhard Möckel begleitete mit den Ministranten und unter den Klängen der Blaskapelle Kauppert die Kommunionkinder, ihre Eltern und Paten vom Jugendheim in die festlich geschmückte Pfarrkirche St. Nikolaus. Dort wurden sie mit festlichem Orgelspiel von Organist Peter Schütz empfangen, der auch den Gottesdienst musikalisch gestaltete. Zunächst wurden die Kommunionkerzen am Licht der Osterkerze entzündet.

Mit Jesus verbunden

In seiner Begrüßung stellte Pfarrer Möckel den von den Kindern gestalteten Weinstock, der sie auch in der Vorbereitung begleitet hatte, in den Mittelpunkt. Er sei ein schönes Zeichen, „um mit Jesus verbunden zu bleiben“, was auch das Motto des Gottesdienstes war. Vom Weinstock über die Trauben bis hin zum Abendmahl, das verbindet alle, die an Christus glauben.

Mit der Taufe haben die Eltern den Grundstein für ein christliches Leben gelegt. Symbolisch sollen die Trauben zeigen, im Leben gute Früchte zu bringen, um einen guten christlichen Weg zu gehen. Das ist sicher nicht immer einfach, aber Jesus, der immer bei den Menschen ist, hilft den guten und rechten Weg zu gehen. Die Fürbitten wurden von den Kindern, Eltern und Geschwistern vorgetragen. Das Dankgebet und das Schlussgebet wurden von den Kommunionkindern feierlich gestaltet. rdi