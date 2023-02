Willibert Lankes, der ehemalige Leiter der Polizeiinspektion Lichtenfels, war ein Polizist mit Leib und Seele . In seiner Brust schlägt aber auch das Herz eines Heimatforschers. Am Donnerstag, 2. März, nimmt er auf Einladung der Heimatfreunde Klosterlangheim die Zuhörer im Konventbau in Klosterlangheim um 19.30 Uhr mit auf eine Zeitreise in die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges.

Die letzten Kriegstage

Es war die Zeit, als die dritte US-Armee von Thüringen kommend auf den Landkreis Lichtenfels vorrückte. Die Kreisstadt selbst war am 23. Februar 1945 bombardiert worden. Dabei hatten 32 Menschen den Tod gefunden. Viele verängstigte Einwohner von Lichtenfels und insbesondere von Seubelsdorf suchten damals Schutz in und um Vierzehnheiligen . Auf den Türmen der Basilika befanden sich noch einige Wehrmachtssoldaten, die die alliierten Truppenbewegungen beobachten sollten. Die uniformierten Späher seien im April 1945 von den heranrückenden Aufklärungseinheiten der US-Armee bemerkt worden.

Was danach geschehen war, erzählt Willibert Lankes in seinem Vortrag „Die Rettung von Vierzehnheiligen in den letzten Kriegstagen“.

Zu Beginn der Veranstaltung werden in einer PowerPoint-Präsentation aktuelle Bilder von Klosterlangheim des Hobbyfotografen Hans Richter und historische Aufnahmen des Profifotografen Ernst Hohlhut gezeigt. stö