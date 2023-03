Die Möglichkeiten für Urlauber im Gebiet Obermain-Jura sind sehr vielfältig. Der Wunsch nach authentischen Erlebnissen, möglichst mit kompetenter Begleitung steigt.

Die Tourismusregion Obermain-Jura wird aus diesem Grund eine Ausbildung für Gästeführerinnen und Gästeführer anbieten.

An mehreren Wochenenden

Die Ausbildung wird sich über mehrere Wochenenden erstrecken und unter anderem die Themenkomplexe Baukunst, Kulinarik, Kulturlandschaft sowie rechtliche Fragen umfassen. Auch der Aufbau einer spannenden Führung wird thematisiert werden.

Wer Interesse hat und sich vorstellen kann, im Anschluss an die Ausbildung in der Region Führungen für Gäste anzubieten, kann sich mit Andrea Musiol am Landratsamt Lichtenfels , Aufgabenbereich Tourismus, in Verbindung setzen. Entweder telefonisch(Tel. 09571/1892009 oder via E-Mail an andrea.musiol@landkreis-lichtenfels.de unter dem Stichwort „Gästeführungen“. red