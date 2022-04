Wenn die Glocken verstummen, dann sind die „Raspelbuben“, wie sie in Wolfsdorf genannt werden, wieder von Gründonnerstag bis Samstagabend im Dorf unterwegs. Nach zwei Jahren Pandemie war dies in Wolfsdorf wie auch in anderen Ortschaften des Landkreises wieder möglich.

Dabei liefen die Kinder mit ihren Ratschen durch den Ort und riefen die Bewohner zum Gebet und zum Gebetsgang zum Staffelberg auf. Um für ihren Dienst auch belohnt zu werden, sagten sie am Samstag folgenden Spruch: „Ihr lieben Leut', gebt Eier raus, auf die Osterfeier, ihr lieben Leut' gebt Eier her, dann legen eure Hühner tausendmal mehr, Halleluja, Eier raus, Christus ist erstanden“. Am Karsamstag gngen die Jungen von Haus zu Haus, um sich ihre Belohnung abzuholen. th