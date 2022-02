Ein Quartiersmanagement ist seit Ende vergangenen Jahres in der Gemeinde Redwitz wieder aktiv. Vor Ort aktiv ist hierfür Nicola Völkel vom Büro Planwerk.

Ein Quartiersmanagement gibt es in Redwitz schon seit fast zehn Jahren, zuletzt mit einer kleinen Unterbrechung in den zurückliegenden eineinhalb Jahren. Viele Projekte zur Neugestaltung der Ortsmitte wurden vom Quartiersmanagement begleitet und zahlreiche Aktivitäten zur Belebung und Begegnung für alle Generationen angestoßen. Ganz allgemein sind die Ziele die Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements, die Vernetzung lokaler Akteure und die Initiierung von sozialen und kulturellen Veranstaltungen und Aktionen. Nun heißt es auf die letzten zehn Jahre zurückzublicken, Bilanz zu ziehen und mit neuen Ideen ins Jahr 2022 zu starten.

Da der persönliche Kontakt pandemiebedingt im Moment nur eingeschränkt möglich ist, hat die Bürgerinnen und Bürger der Begrüßungsflyer der neuen Quartiersmanagerin erreicht. Darin ist neben ihren Kontaktdaten auch eine kurze Umfrage zu finden, die der Gemeinde bei der Planung für 2022 hilft. Ebenso bietet der Flyer auch Platz für eigene Vorschläge, Anregungen oder auch Kritikpunkte. Was hat gut gefallen, was gibt es zu verbessern, was wird vermisst, welche Ideen sollten unbedingt gehört werden?

Die ersten Anregungen sind bereits eingegangen. Alle Bürger sind eingeladen, aktiv mitzuwirken und die Quartiersmanagerin freut sich auf viele Nachrichten. Zu diesem Zweck wurde in der Loggia am Marktplatz ein auffälliger, roter Briefkasten aufgehängt. Mit den ausgefüllten Flyern soll dieser kräftig „gefüttert“ werden. Dort wie auch im Rathaus liegen bei Bedarf noch weitere Flyer aus. Es ist aber auch möglich, sich per Telefon (0151/70175149) oder E-Mail (qm@redwitz.de) bei Quartiersmanagerin Nicola Völkel zu melden.