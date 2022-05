Zwei Mädchen und zwei Jungen aus Obristfeld , Marktzeuln, Unterlangenstadt und Redwitz standen im Mittelpunkt bei der Feier der Konfirmation in der St.-Nikolaus-Kirche. Zum Orgelspiel von Organist Gerd Brief zogen die Konfirmanden, angeführt von den Mitgliedern der Kirchenvorstandschaft sowie Pfarrer Daniel Steffen Schwarz, in das Gotteshaus ein. Die Konfirmanden lud Pfarrer Schwarz ein, wie der Samariter die Mitmenschen in ihrer Not zu sehen und ihnen nach Kräften zu helfen. Nichts anderes sei christliches Verhalten. Ingrid Popp, Mitglied des Kirchenvorstandes Obristfeld , wünschte den Konfirmanden Zuversicht und auch Mut etwas zu riskieren.

Gesanglich gestaltete die Gruppe „Just Girls“ mit Liedvorträgen den Festgottesdienst mit aus. che