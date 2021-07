Musik macht Freude. Musik verbindet. Musik ist die Sprache, die man auf der ganzen Welt versteht. Am Samstag, 17. Juli, stellt sich die Heinrich-Faber-Musikschule Lichtenfels der Öffentlichkeit vor. In den Räumen der Herzog-Otto-Mittelschule, An der Friedenslinde 7, erklingen zwischen 11 und 14.30 Uhr verschiedenste Instrumente.

Beim diesjährigen Tag der offenen Tür präsentieren die qualifizierten Lehrkräfte der Musikschule ihre Instrumente und stehen Rede und Antwort zu Ausbildungsinhalten, Instrumentarium und vielem mehr. „Da ist für jeden Geschmack etwas dabei“, heißt es in der Pressemitteilung der Heinrich-Faber-Musikschule Lichtenfels .

Von Klavier bis E-Bass

Von Tasteninstrumenten ( Klavier , Orgel und Akkordeon) über Blasinstrumente (Blockflöte, Querflöte, Klarinette , Saxofon , Trompete, Tuba, Posaune) und Schlagwerk bis hin zu Streichinstrumenten (Violine) und Gitarre ( E-Gitarre , E-Bass ) steht den Besuchern ein breites Spektrum zur Verfügung, um in das Erlebnis Musik einzutauchen. Wer sich vorab über die Lehrkräfte informieren möchte, ist eingeladen, die Internetseite der Stadt Lichtenfels oder auch die Facebookseite der Musikschule zu besuchen. Dort findet man Vorstellungsvideos der Lehrkräfte.

Im Ensemble musizieren

Darüber hinaus bietet die Musikschule vielerlei Möglichkeiten, sich in Ensembles auszupro-bieren, in denen das gemeinschaftliche Musizieren erlebt werden kann. Verschiedenste Stilistiken können dabei entdeckt werden. Bei Rock, Pop, Klassik oder Jazz ist Freude beim Musizieren für alle garantiert.

Die erste Instrumentenvorstellung an diesem Tag beginnt 11 Uhr. Anschließend kann man mit den Musikschullehrkräften ins Gespräch kommen und kostenlose Schnupperstunden vereinbaren. Eine zweite Runde der Instrumentenvorstellung wird es um 13 Uhr geben, in der die Lehrkräfte die Aula der Herzog-Otto-Mittelschule erneut zum Klingen bringen. Auch im Anschluss kann man sich ausgiebig über alle Details informieren lassen. red