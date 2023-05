Der diesjährige Internationale Museumstag findet am Sonntag, 21. Mai, statt. Ziel dieses besonderen Tages ist es, auf die Museen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen und die Besucherinnen und Besucher einzuladen, die Vielfalt der Museen zu entdecken.

Am gleichen Tag initiiert das bayerische Heimatministerium gemeinsam mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege und den Bezirken erstmals einen bayernweiten „Heimat.Erlebnistag“. In ganz Bayern finden regionale Aktionen, Führungen und Vorträge zum Thema Heimat für alle Bürgerinnen und Bürger statt.

Die Museen im Landkreis Lichtenfels beteiligen sich sowohl am Internationalen Museumstag als auch am „Heimat.Erlebnistag“.

In Altenkunstadt ist die ehemalige Synagoge (Judenhof 3) mit dem Museum zur jüdischen Geschichte am Obermain von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Facettenreiches Programm

Eine besondere Aktion zum „Heimat.Erlebnistag“ plant Stadtarchivarin Adelheid Waschka im Stadtmuseum Bad Staffelstein (Kirchgasse 16). Sie hat einen „Story-Telling“-Wettbewerb vorbereitet, bei dem das Museum eine Woche lang kostenlos besucht werden kann. Am Museumstag ist das Museum von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Um 15.30 Uhr gibt die Archivarin eine kurze Einführung in das Projekt.

Das Museum Kloster Banz ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Dort ist die aktuelle Ausstellung „Zum Fressen gern“ zu sehen.

Viel Interessantes über die Stadt Burgkunstadt und die Geschichte der Schuhindustrie am Obermain gibt es im Deutschen Schustermuseum (Marktplatz 1) zu sehen, das von 13 bis 17 Uhr geöffnet hat.

Geschichtsinteressierte können in Lichtenfels zwischen verschiedenen Angeboten wählen. Die Städtischen Sammlungen im Lichtenfelser Stadtschloss werden derzeit durch eine Sonderausstellung im Rittersaal bereichert. Dort sind Kinderwagen aus verschiedenen Epochen aus dem Deutschen Korbmuseum Michelau zu sehen. Der Obere Torturm beherbergt die Fossiliensammlung des Jura.

Geschichte und Flechtkunst

Im Heimatmuseum Klosterlangheim (Abt-Mösiger-Straße 4) stehen die Mitglieder des Vereins der Heimatfreunde Klosterlangheim bereit, um den Besuchern ihr Museum vorzustellen. Zu sehen sind viele Schätze aus der Orts- und Klostergeschichte und – ganz aktuell – die Sonderausstellung „Impressionen aus dem Tochterkloster Plasy in Tschechien“. Alle Lichtenfelser Museen sind am 21. Mai von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Im Deutschen Korbmuseum in Michelau erwartet die Besucher die Sonderausstellung „Weide berührt, beseelt, bleibt“. Außerdem können Besucher von 13.30 bis 16.30 Uhr Korbflechtern bei der Arbeit über die Schulter schauen. Der Eintritt ins Deutsche Korbmuseum ist am Internationalen Museumstag für alle Besucher frei. Das Haus in der Bismarckstraße 4 ist von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet.

In die Räume des Weismainer Nordjura-Museums (Kirchplatz 7) ist zwar derzeit die Stadtbücherei eingezogen, aber zwischen den Bücherregalen gibt es noch viel aus der regionalgeschichtlichen Dauerausstellung zu entdecken. Wer dem Museum einen Besuch abstatten möchte, ist zwischen 14 und 17 Uhr herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. red