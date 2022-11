Bei ihrem legendären Konzert vor dem Reichstag in Berlin haben „ Barclay James Harvest “ zweifelsohne Musikgeschichte geschrieben. Jetzt kommt die legendäre britische Band mit Frontmann, Sänger , Gitarrist und Mitbegründer John Lees als einer der Hauptacts auf die Seebühne im kommenden Jahr.

Die größten Hits

Am Freitag, 9. Juni 2023, stehen die Briten um 19 Uhr auf der Bühne. Unter dem Motto „Best of Classic Barclay“ werden die Musiker ihre großen Titel wie „Hymn“, „Mockingbird“ „Poor Man’s Moody Blues “ oder „Child Of The Universe“ spielen, die sie in den 1970ern zu einer der bekanntesten Progressive Rock Bands machte.

Dass die Band den Spagat zwischen Prog-Rock und Mainstream wie keine zweite Band beherrscht, bewies sie zuletzt mit ihrem aktuellen Album „North“, von dem sie auch Titel ihrem Publikum in Bad Staffelstein live präsentieren wird.

Zahlreiche Konzerte

Kulturbegeisterte Menschen in Bad Staffelstein und Umgebung dürfen sich im kommenden Jahr darüber hinaus auf ein abwechslungsreiches Sommerprogramm freuen. Ab dem 2. Juni 2023 finden auf der Seebühne im Kurpark wieder zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen statt. Nach dem ersten erfolgreichen Durchgang im Jahr 2019 fiel das Open Air auf der Seebühne im Folgejahr zunächst der Pandemie zum Opfer, durfte schlussendlich dann im Jahr 2021 aber in veränderter Variante und unter strengen Bedingungen im Rosengarten stattfinden.

Im Jahr 2022 kehrte die Veranstaltungsreihe nun wieder in ihre angestammte Kulisse auf der Seebühne zurück, wo sie auch im kommenden Sommer gastieren wird. Dabei lockt der Veranstaltungsservice Bamberg mit der bereits außerordentlich beliebten Veranstaltungsreihe wieder zahlreiche illustre Künstler und Künstlerinnen in die Kurstadt.

Neben einem hinreißenden Kinderstück finden sich im vielseitigen Programm der Reihe zahlreiche Konzerte verschiedenster Genres, die exzellente Darbietung einer Oper von Giuseppe Verdi und ein famoser Comedyabend mit Lachgarantie.

Große Begeisterung

Sowohl die Besucher aus der Stadt Bad Staffelstein und den umliegenden Landkreisen als auch spontan hinzugekommene Kurgäste zeigten sich in den vergangenen Jahren begeistert von der Umsetzung der Veranstaltungen im Kurpark.

Die Vorfreude auf die Fortsetzung im Sommer 2023 dürfte somit bei den Mitwirkenden wie auch bei den Gästen gleichermaßen groß sein. Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, natürlich auch beim Kur- & Tourismus-Service Bad Staffelstein und beim Kartenkiosk Bamberg.

Volles Programm

Neben „ Barclay James Harvest “ haben sich auch die „Söhne Mannheims“, Michl Müller , „Viva Voce“, Haindling, „Schmidbauer & Kälberer“, der ehemalige „Flipper“ Olaf mit Pia Malo, das „Herbert Pixner Projekt“ angekündigt, außerdem findest eine Abba-Night statt. Das vollständige Programm gibt es unter bad-staffelstein.de/de/tourismus/veranstaltungen/veranstaltungsservice.php. red