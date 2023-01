Die Kultur- und Freizeitfreunde Bad Staffelstein veranstalten eine Seniorenreise nach Südtirol . Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, beginnt sie am 18. September um 6 Uhr. Über München und Innsbruck fahren die Teilnehmer in das liebenswerte Städtchen Klausen mit seinen mittelalterlichen Mauern.

Handwerk und Spezialitäten

Die Geschäfte in alten Stadthäusern mit ihrem bunten Angebot, das einheimische Handwerksprodukte ebenso bietet wie südliche Spezialitäten ist aus Sicht der Veranstalter einen Besuch wert.

Überragt wird Klausen vom Säbener Felsen. Bei einer Stadtführung lernen die Teilnehmer Besonderheiten und Schönheiten dieses Ortes näher kennen. Danach fahren sie über Bozen weiter nach Auer ins Hotel Markushof.

Am 19. September geht es ins Villnöß-Tal mit den Geislerspitzen. Dort ist der junge Reinhold Messner aufgewachsen. Die Gruppe fährt bis zur Zanser Alm. Von dort gibt es die Gelegenheit, höhere Regionen zu erreichen. Hier erwarten die Teilnehmer Wandermöglichkeiten, ein Panorama und viel Südtiroler Gemütlichkeit mit einheimischen Schmankerln. So ist beispielsweise in weniger als einer Stunde die Glatschalm zu erreichen.

Anschließend fahren die Teilnehmer über die Weinstraße zurück ins Hotel. Dort steht ein Abendessen an.

Mittelalterliche Stadtmauern

Tags darauf geht es an den Gardasee. Die Gruppe besichtigt Lazise mit seiner mächtigen Skaglierburg und seiner mittelalterlichen Stadtmauer . Danach geht es auf der Gardasena Orientale am See entlang bis Malcesine, einem Städtchen in einer Lage unter den zerklüfteten Steilwänden des Monte Baldo. Von hier aus besteht die Möglichkeit, mit dem Boot über den Gardasee oder mit der Seilbahn auf den Monte Baldo zu fahren. Danach geht es weiter nach Rovereto, wo die Teilnehmer eine Grappa-Destillerie besuchen, in der Trester zu hochwertigen Produkten verarbeitet wird. Am 21. September stehen dann die Höhen von Meran an. Von Falzeben aus geht es mit der Seilbahn zum Piffinger Köpfl. Tags darauf geht es noch an den Tegernsee in ein Braustübl, ehe die Heimreise angetreten wird. Weitere Infos gibt es bei Georg Müller unter der Telefonnummer 09573/1062 oder 01578573 7980. Dort können Unterlagen angefordert werden. red