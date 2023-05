Wo sonst Kinderlachen zu hören ist, wo Gruppen von Schülerinnen und Schülern zusammenstehen und reden, da herrschte am Samstag eine fast schon gespenstische Ruhe. Vereinzelt standen oder saßen Mädchen und Jungen in der Aula und den Fluren, stimmten noch einmal ihre Instrumente oder spielten sich ein. Gitarrenklänge vermischten sich mit den Tonleitern der Violine, vereinzelt war eine Trompete zu hören und aus dem Prüfungsraum drang ein Klavierspiel.

Unterschiedlichste Instrumente im Einsatz

„Freiwillige Leistungsprüfung“ war das Stichwort am Samstag in der Herzog-Otto Schule, in der auch die Musikschule der Stadt Lichtenfels untergebracht ist. Freiwillig deswegen, weil niemand diese Prüfung ablegen muss. Aber man kann. Diese Prüfung soll den Schülerinnen und Schülern ihre Fortschritte zeigen, sie motivieren und anspornen. Und so fanden sich 27 Mädchen und Jungen zwischen sechs und 14 Jahren ein, um sich dieser Aufgabe zu stellen. Zwei Prüflinge mussten leider wegen einer Erkrankung absagen. Unklar ist, wer nervöser war an diesem Samstagmorgen. Waren es die Schülerinnen und Schüler oder doch eher die Eltern oder Großeltern, die den Raum füllten? Bei den Schülerinnen und Schülern war zwar auch eine gewisse Nervosität zu spüren, aber diese fiel von ihnen ab, sobald sie die ersten Takte spielten.

Und es war egal, ob es Violine, Gitarre, Trompete, Saxophon oder Klavier war. Altersgerecht aufbereitet und unterstützt von den jeweiligen Lehrkräften, gaben sie alle ihr Bestes. Teilweise ohne Begleitung, teilweise mit Musikbegleitung aus der Konserve oder der jeweiligen Lehrkraft, zeigten die Mädchen und Jungen, was man alles mit Fleiß und Ausdauer erreichen kann. Oder um es mit dem Stück „Das Kompliment“ der Sportfreunde Stiller zu sagen, das mehrmals erklang: „Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist.“ Und sie waren groß. Großartig im Spiel, großartig in ihrer Lockerheit. Und großartig war auch jedes Mal der Applaus.

Lob und Auszeichnungen

Am Ende erhielten alle Schülerinnen und Schüler die begehrte Urkunde und kleine Geschenke. Und gleichzeitig damit die Bestätigung, dass sich die Arbeit ausgezahlt hat und die Motivation, den Weg weiterzugehen.

Auch Schulleiter Stephan Schultz war sichtlich stolz. Mit viel Lob überreichte er die Urkunden, bevor man sich gemeinsam zum Gruppenfoto aufstellte. „Dieses Jahr hätten wir 29 Prüflinge gehabt. Letztes Jahr waren es 15“, erzählt Stephan Schultz stolz. Und sichtlich stolz waren auch die begleitenden Eltern, Großeltern und alle anderen, die mitgekommen waren.