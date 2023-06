Es ist wieder soweit. Oberreuth feiert am Sonntag, 2. Juli, seine 28. Weihe der Kapelle „Maria Königin“ mit einem Gottesdienst und anschließendem gemütlichen Beisammensein. Der Festgottesdienst mit Dekan Lars Rebhan beginnt um 10.30 Uhr. Für überdachte Sitzgelegenheiten bei sonnigem oder auch weniger sonnigem Wetter im Anschluss ist gesorgt.

Viel Eigenleistung

Mehr als 28 Jahre steht die Kapelle „Maria Königin“ in Oberreuth und in diesen 28 Jahren wurde traditionell immer am ersten Sonntag im Juli „Kerwa“ gefeiert. Bis zur Pandemie stand dazu die Gastwirtschaft und Kegelbahn von Benno bzw. Petra Sünkel zur Verfügung. Dies hat sich in den letzten Jahren geändert, da die Gastwirtschaft mittlerweile geschlossen wurde.

Deshalb ist der Kapellenverein mit seinen Verantwortlichen um Vorsitzenden Bernhard Citron aktiv geworden und hat in Abstimmung mit der Gemeinde Michelau am Spielplatz ein Lager- und Versammlungshaus gebaut. Nach Investitionen von 10.000 Euro und Eigenleistungen von ca. 350 Stunden wurde dieses Holzgebäude vor zwei Jahren fertiggestellt und anlässlich der „Kerwa 2021“ vom Dekan feierlich mit eingeweiht.

Wenn man in der Chronik nachblättert, gründeten die Einwohner und Gläubigen aus Oberreuth und Lettenreuth im Jahr 1988 einen Kapellenverein, um dann später eine katholische Kapelle zu bauen. Die Glocke für diese Kapelle wurde bereits am 17. Juli 1994 von Pfarrer Wolfgang Scherbel eingeweiht, die bereits im Jahr 1993 je zur Hälfte vom verstorbenen Pfarrer i.R. Karl Grundler sowie Pfarrer Wolfgang Scherbel gestiftet wurde. hh