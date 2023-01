Die Kelbachtaler Blasmusik Prächting stimmte die Bewohner von drei Ortschaften musikalisch auf das neue Jahr ein. Neben Prächting spielten die Musiker noch in Dittersbrunn und Sträublingshof. Außerdem musizierten sie auch an der Presslermühle und in der Siedlung an der Ecksteinmühle. Mit dieser Tradition wünscht die Blasmusik allen ein gutes neues Jahr.

Bereits seit 1957 pflegen die Kelbachtaler diesen Brauch. Sie zogen diesmal an schon ab 9.15 Uhr durch die Straßen von Prächting. Einzelne Musiker gingen von Haus zu Haus, um persönlich allen „einen guten Rutsch“ zu wünschen. Mit angenehmen Temperaturen und trockenem Wetter zeigte sich der Silvestertag eher untypisch.

Bei Familie Tohol erhielten die Musiker Gelegenheit, sich zu stärken, und unterwegs wurden von den Zuhörern so manche Annehmlichkeit angeboten. Daher waren sämtliche Musiker gut gelaunt und mit Spaß bei der Sache. Nach dem letzten Ständchen, das traditionell vor der Gastwirtschaft Hagel in Dittersbrunn gespielt wird, waren die Musiker bei „ihrer“ Rita zu einer Currywurst und Getränken eingeladen.

Wer mehr Lust auf Blasmusik hat, ist zum Neujahrskonzert am 7. Januar in die Hankirche in Prächting eingeladen. Dabei wird es einen Auftritt der Jagdhornbläser aus Ebern geben. Der Eintritt ist frei und nach dem Konzert werden Bratwürste und Getränke angeboten. jn