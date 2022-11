Es war eine prima Sache, die bei der Kinderfeuerwehr in Kleinziegenfeld abgehalten wurde. So stellten sich die Kids der „ Abnahme der Kinderflamme“.

Die Kinderflamme, eine erste Prüfung im Feuerwehrwesen, ist abgestimmt auf die Leistungsfähigkeit und das Alter der Kinder . Sie wurde erst in diesem Jahr vom Landesfeuerwehrverband Bayern eingeführt.

Pins und Urkunden

Die Kinderflamme ist eine Auszeichnung für die jungen Mitglieder der Kinderfeuerwehren in Bayern in Form eines Pins und einer Urkunde in drei Stufen.

In jeder Stufe müssen fünf verschiedene Aufgabenbereiche absolviert werden: Brandschutzerziehung, Erste Hilfe, Teamaufgabe (mündlicher und schriftlicher Teil).

Eine der Teamaufgaben war: Wassertransport über Hindernisse.

Da dies natürlich auch sehr spielerisch erfolgte, hatten alle Beteiligten viel Spaß daran.

Absolviert und begeistert

Unter Leitung von Kreisbrandmeisterin für Brandschutzerziehung, Sigrid Mager, wurde die Abnahme durchgeführt.

Die Kinder konnten von Matthias Müller und Roland Dauer im Anschluss die Pins und Urkunden in Empfang nehmen. Begeistert von der Leistung der Kinder waren am Ende nicht nur die Prüfer und Betreuer, sondern auch die anwesenden Eltern. rdi