Wenn in Weismain die Wäscheleinen mit bunter Unterwäsche, Lappen und Wimpeln über die Altstadt gespannt sind, wissen es die meisten: Die fünfte Jahreszeit steht kurz bevor. Dies wird unterstrichen mit einem großen Banner am Rathaus, auf dem „Kaulhazia Hellau“ prangt. Dieser Ruf wird in diesem Jahr nach zwei Jahren Pause wieder erschallen, wenn sich der große Gaudiwurm durch die Altstadt schlängelt.

Der Gaudiwurm wird am Sonntag, 19. Februar, wieder der Höhepunkt des mehrtägigen närrischen Treibens sein. Um 13.30 Uhr nimmt der Faschingszug Fahrt in Richtung Marktplatz auf, wo gegen 14 Uhr der „Till“ – Franz Besold – in die Bütt steigen wird.

Weiter geht es dann in Richtung Stadthalle, wo der Zug über die Straßen Im Peunt und Wohnsiger Weg dreht und wieder auf den Marktplatz fährt. In der Burgkunstadter Straße endet die Veranstaltung. Der Marktplatz bleibt bis Montag früh, 9 Uhr, für den Autoverkehr gesperrt.

Für Jung und Alt

Los geht es mit dem närrischen Treiben in Weismain bereits mit dem Kinderfasching, den der Jugendarbeitskreis der Pfarrei St. Martin am Samstag, 11. Februar, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr im Kolpinghaus abhält.

Wie für die Jungen wird natürlich auch ein Faschingsnachmittag des Seniorenkreises am 15. Februar ab 14 Uhr im Kolpinghaus mit viel Frohsinn und Klamauk stattfinden.

Am 17. Februar steigt in der Stadthalle Weismain der große Turnerfasching mit der Band „Edelweiß“.

Ein weiterer Höhepunkt wird der Klamauk in der Bütt wiederum einen Tag später sein. Am Samstag, 18. Februar, beginnt dieses Mal im Kolpinghaus um 19.19 Uhr das beliebte „Kaulhaaz’n-Fieber“. rdi