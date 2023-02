Zwar haben die vergangenen Monate manches verändert, auch in der Vereinswelt, dennoch blieben viele ihren Idealen treu. Dazu zählt natürlich auch der FKK, der Trieber Faschings- und Karnevalsklub.

Vor allem den Vereinen machten die letzten Jahre zu schaffen, denn wie sollten sie ihre Mitglieder bei der Stange halten, wenn gleichsam alle Aktivitäten durch Corona und deren Beschränkungen zum Erliegen gekommen waren.

Trotz alledem wurde dies von vielen mehr oder weniger doch bewältigt.

Auch der FKK, der Trieber Faschings- und Karnevalsklub, war davon betroffen und hatte deshalb viel Zeit, um Stoffsammlungen und neue Aktivitäten zu entwickeln, wie man wieder an die Öffentlichkeit treten und an die früheren launigen Zeiten anknüpfen könnte.

Nachdem der Rosenmontag zusehends näherrückt, sind die Vereinstätigkeiten wieder in Gang gekommen.

Jede Menge Spaß

Zwar nicht mehr im Saal, aber im Biergarten der Gastwirtschaft/Metzgerei Schardt wird sich den FKKlern am 20. Februar, ab 19 Uhr die Möglichkeit bieten, wieder einmal so richtig in das Faschingsgeschehen einzugreifen. Neben DJ Trulli, der sicherlich allen den gebührenden Party-Sound servieren wird, gibt es eine Maskenprämierung, so manche attraktive Einlage, Witz-Erzähler und den „Gaudi-Max“. Auch prägende Persönlichkeiten des FKK werden sich dabei entsprechend in Szene zu setzen wissen.

In Anbetracht der gegenwärtigen Situation, auch wenn dies eher ein ernstes Thema ist, haben die Karnevalisten schon einmal die Devise ausgegeben: „Wir schaffen Frieden“. Kurzum alle Faschingsbesucher dürfen sich auf jede Menge Überraschungen freuen. dr