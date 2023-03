In die Welt der Blauen Blume , die Zeit der Romantik , entführen Christian Mattick ( Querflöte ) und Mathias Huth ( Klavier ) mit ihren Schubert- und Schumann-Kompositionen am 2. April ab 17 Uhr in der Alten Vogtei in Burgkunstadt .

Geboten wird Musik der Romantik für Flöte und Klavier von Franz Schubert , Robert Schumann und Friedrich Kuhlau und Texte aus „ Heinrich von Ofterdingen“ von Novalis und Gedichte von Joseph von Eichendorff .

Laut Veranstalter erwarten das Publikum stilvolle Bearbeitungen der beiden Ausnahmekünstler für ihre Instrumentenkombination. Lieder mit und ohne Worte, in sprechenden und dennoch sinnlichen Interpretationen.

Virtuosen ihres Fachs

Christian Mattick studierte sein Instrument in München, ergänzt durch ein zusätzliches Gesangs- und Schauspielstudium in New York. Er ist Mitglied im Bayerischen Kammerorchester, Mitbegründer des Ensembles „Cassander“. Außerdem gründete er zusammen mit Musikerkollegen die Initiative „Musik zum Anfassen – experimentelle Musik mit Kindern und Jugendlichen“.

Mathias Huth war in der Solistenklasse bei Hans Leygraf am Mozarteum Salzburg und absolvierte Meisterkurse bei György Sebók, Blomington/USA und Orazio Frugoni. Er ist ebenfalls Mitbegründer des Ensembles „Cassander“

Inzwischen hat das Duo Mattick Huth eine Vielzahl thematischer Programme entwickelt, die jeweils ein vielseitiges Gesamtbild einer Epoche vermitteln und dadurch zu einem umfassenden Musik-Erleben einla-den.

Der Eintritt für das Konzert kostet 15 Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Buch und Papier Geis, Burgkunstadt , Alte Vogtei, 2.OG, oder unter Tel. 09572/750011 (Mo-Fri) oder Tel. 09572/3246. red