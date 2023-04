Unter großer Anteilnahme haben am Weißen Sonntag zwölf Jugendliche in der Michelauer Johanneskirche ihre Konfirmation gefeiert. Mit ihrem Ja zur Taufe bekräftigen sie ihren Wunsch, in der christlichen Kirche zu leben.

Die Einsegnung nahmen Dekanin Stefanie Ott-Frühwald und Diakon Schindler vor, der die Gruppe seit April 2022 gemeinsam mit Konfi-Teamern begleitet hatte. In ihrer Predigt erinnerte die Dekanin die Jugendlichen an die Zusage Gottes, die sie in der Taufe erhalten haben und die ihnen nun neu zugesprochen wird. Diese sei ein echter Halt in den wechselvollen Zeiten des Lebens und helfe, auch in stürmischen Zeiten im Gleichgewicht zu bleiben.Nach Gebet und Segen verließen die Konfirmierten gestärkt und erwartungsvoll die Kirche. red