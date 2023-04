Der Saisonabschluss 2022/2023 des Kronacher Kulturrings findet am Samstag, 22. April, und Sonntag, 23. April, statt. In den Kreiskulturraum kommt das bekannte Tourneetheater „Komödie am Altstadtmarkt“ mit dem Stück „Kaltgestellt“.

Mit dabei ist die bekannte Schauspielerin Manon Straché, die seinerzeit die Hauptrolle in der ZDF-Serie „Hotel Elfie“ spielte und für viele andere Formate, wie Das Traumschiff, vor der Kamera stand. Sie spielt neben Astrid Straßburger und Sonja Wigger.

Die Schauspielerinnen verkörpern die drei Frauen Nicky, Molly und Debra, die in einer Zwangsgemeinschaft sind – Monat für Monat angeödet in einer ihrer Küchen vereint, wenn sich ihre Ehemänner treffen, um die alte Highschool-Freundschaft zu begießen. Dieses Mal ist Nickys Küche an der Reihe.

Während die Männer im Wohnzimmer nebenan Minigolf spielen und grölen, tauschen die Frauen kleine Gehässigkeiten aus.

Im Kühlraum eingesperrt

Eine spitze Bemerkung provoziert die nächste, und dass Nickys Mann Jay gerade sieben Millionen Dollar veruntreut hat, gibt Anlass zu besonders anzüglichen Kommentaren. Doch dann geschieht das Unvorhersehbare: Hobbyjäger Jay zeigt Danny und Marty seinen neuen Kühlraum und dabei fällt hinter ihnen die schwere Eisentür ins Schloss. Bei klirrenden Minusgraden sitzen die drei Männer in der Falle. Für die Frauen die Gelegenheit einer ziemlich finalen Abrechnung.

À la „Desperate Housewives“ können sich alle Besucher – laut Veranstalter – auf eine scharfzüngige, hochgradig unterhaltsame „Anti-Lovestory“ dreier starker Frauen freuen.

Die Vorstellungen im Kreiskulturraum Kronach beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Karten können im Voraus im Kreiskulturreferat im Kreiskulturraum in der Siechenangerstraße 13 abgeholt werden oder telefonisch unter 09261/678-300 oder per Mail an kultur@lra-kc.bayern.de für die Abendkasse reserviert werden. red