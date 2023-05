Der erste Anruf kam aus Portugal: Alwin war am Apparat und wünschte seinen Eltern Maria und Georg aus dem Urlaub telefonisch alles Gute zur Diamantenen Hochzeit. „Diese Zeit … das muss man erst einmal erleben“, gratulierte Pfarrer Georg Birkel dem Jubelpaar.

Maria und Georg Tremel schwelgten ein wenig in Erinnerungen. Damals, 1963, als sie sich in Uetzing das Ja-Wort gaben, war vieles noch anders. Pfarrer Krapf traute sie, und Lehrer Schneider nahm die standesamtliche Trauung im Schulhaus vor: an dem Ort, an dem sie sich einst näher kennengelernt hatten. Schon als Kinder spielten sie zusammen, sie wohnten nicht weit voneinander entfernt. Denn Maria, geborene Killig, stammte ebenso aus Uetzing wie Georg.

Nach der Schule erlernte Georg Tremel den Beruf des Zimmermanns. Neben der Mithilfe in der elterlichen Landwirtschaft musste sich der junge Mann nun um Dachstühle, Fenster, Türen und Treppen kümmern. Viele Jahre arbeitete er in Stublang bei der Zimmerei Beck, dann schulte er um und ging zur Bahn. Dort arbeitete Georg im Gleisbau und als Rangierer. Auch Maria Tremel war berufstätig. 40 Jahre lang arbeitete sie als Reinigungskraft in der Reha-Klinik Schwabthal.

Ein Jahr nach der Hochzeit kam Sohn Alwin zur Welt, drei Jahre später Tochter Ulrike. Sie wohnt mit ihrem Mann Frank im Obergeschoss des Hauses, das sich die kleine Familie 1971 in Staffelstein gebaut hat.

„Wir haben uns nach und nach ineinander verliebt“, lächelt Maria und Georg ergänzt: „Das war jetzt nichts Spektakuläres.“ Ein ganz besonderes Hobby verbindet die beiden schon lange: ihr „Staffelsteiner Verein der Geselligkeit“. Schafkopfkarten und Brettspiele lockten das Ehepaar regelmäßig aus dem Haus. Jetzt ist es ruhiger geworden, vor allem seit Liebling Trixi, die dreifarbige Glückskatze, im vergangenen Jahr gestorben ist. ms