60 Jahre sind vergangen, seitdem Christof Graß seine Dorothea in Altenbanz vor den Traualtar geführt hat. Entsprechend groß war die Schar der Gratulanten, die dieses Jubiläum mit dem noch immer glücklichen Paar feierte.

Christof Graß ist in Altenbanz aufgewachsen. Nach der Volksschule besuchte er die Landwirtschaftsschule in Staffelstein. Später übernahm er das landwirtschaftliche Anwesen von seinen Eltern und führte die Landwirtschaft bis zum Ruhestand weiter. Jetzt bewirtschaftet Sohn Norbert das elterliche Anwesen.

Auf dem Schützenfest getroffen

Als Christof Graß im August 1957 mit Freunden beim Staffelsteiner Schützenfest am Kettenkarussell war, lernte er Dorothea kennen und lieben. Am 3. Januar 1963 gaben sich beide auf dem Standesamt in Altenbanz vor dem damaligen zweiten Bürgermeister Arthur Sackmann das Jawort.

„Die Standesamtliche Trauung fand hier bei uns im Haus statt“, erinnert sich die Jubelbraut. „Christofs Vater Wilhelm war Bürgermeister von Altenbanz , durfte aber den eigenen Sohn nicht trauen“.

Am 5. Januar 1963 führte Christof Graß seine Dorothea beim damaligen Pfarrer Nikolaus Grasser dann zum Traualtar in der Altenbanzer Pfarrkirche. Aus der harmonischen Ehe gingen die Kinder Reinhold, Markus, Birgit und Norbert hervor, die wiederum dem Jubelpaar acht Enkelkinder schenkten.

Die Jubelbraut Dorothea, geborene Gehringer, wurde in Schönbrunn geboren und besuchte dort auch die Volksschule. Sie war von 1954 bis zur Hochzeit bei Kaiser Porzellan (Alka) in Bad Staffelstein beschäftigt und unterstützte dann ihren Ehemann in der Landwirtschaft. Außerdem kümmerte sie sich um die Erziehung der Kinder.

Der Jubelbräutigam ist seit 1954 Mitglied der Feuerwehr Altenbanz und von 1966 bis 1981 stand er als Kommandant in der Verantwortung. Als Ortssprecher von Altenbanz / Zilgendorf (von 1994 bis 1996) und als Ortsbeauftragter (von 1996 bis 2005) nahm er sich den Anliegen der Bevölkerung an. Christof Graß ist seit 1981 zunächst Feldgeschworener und seit 1993 Obmann der Altenbanzer Feldgeschworenen des Vermessungsamtes Coburg. gkle