Mit einer Vernissage , der Eröffnung der Lebenden Werkstätten und der offiziellen Übergabe neuer Exponate startet das Deutsche Korbmuseum am 1. April in die neue Saison. Erstmals seit der Pandemie gibt es wieder ein festes Jahresprogramm.

Ab 13.30 Uhr können die Besucher den Korbflechtern bei den Lebenden Werkstätten über die Schulter schauen. Diese finden wieder regelmäßig samstags bis Oktober statt. Kurzfristige Änderungen während der Saison sind möglich.

Um 14 Uhr findet die offizielle Eröffnung der Sonderausstellung „Weide berührt, beseelt, belebt“ statt. Wer die Stadt Lichtenfels besucht, dem fallen die im Stadtgebiet verteilten Weidenfiguren auf. Sie stammen von der Künstlerin Irmgard Wissing aus Bad Bevensen.

In der Sonderausstellung im Deutschen Korbmuseum sind Figuren und inszenierte Fotografien der Figuren zu sehen. Die Künstlerin wird zur Vernissage anwesend sein. Außerdem gibt es eine musikalische Überraschung. Die Sonderausstellung läuft bis zum 28. Oktober.

Colani im Korbmuseum

Kurt Schütz hat dem Verein Deutsches Korbmuseum ein besonderes Geschenk gemacht. Ein Möbelensemble, das von dem 2019 verstorbenen Star-Designer Luigi Colani entworfen und von der Firma Schütz hergestellt wurde, steht nun im Deutschen Korbmuseum.

Es handelt sich um die Nummer eins der auf 100 Exemplare limitierten Edition. Im Katalog heißt es zu „Colani by Schütz“: „Professor Luigi Colani zählt zu den renommiertesten internationalen Designern. Vom Kugelschreiber bis hin zum Spaceshuttle gibt es nichts, was er nicht schon entworfen hätte. Für eines seiner neuesten Projekte suchte er einen Partner und fand ihn in der Firma Schütz. Aus dieser Zusammenarbeit entstand eine Kollektion außergewöhnlicher Möbelstücke.“

Das Ehepaar Schütz wird den neuen Standort der Möbel persönlich vorstellen. red