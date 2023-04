Für zahlreiche Gläubige aus den Lichtenfelser Pfarreien Unsere liebe Frau und Heilige Familie jährte sich am Sonntag der Tag der Erstkommunion zum 25., 40., 50., 60., 65., 70., 75. und 80. Mal, den sie gemeinsam mit einem Dankgottesdienst in der Stadtpfarrkirche festlich begingen.

Zahlreiche Frauen und Männer folgten dem Aufruf des Pfarramtes, um traditionell eine Woche nach dem Weißen Sonntag in ihrer Heimatkirche ihrer lange zurückliegenden Erstkommunion zu gedenken. Auch wenn einige Jubilare aufgrund des unbeständigen Wetters gleich in der Kirche Platz genommen hatten, zogen doch die meisten unter Begleitung von Stadtpfarrer Roland Neher und unter den Klängen einer Bläsergruppe vom Hof der Dr.-Roßbach-Grundschule zur festlich geschmückten Kirche, wo alle Jubelkommunikanten gemeinsam ihr Taufversprechen erneuerten. Der Pfarrer freute sich, dass die verschiedenen Jahrgänge zahlreich vertreten waren, um sich an ihre Jahrzehnte zurückliegende Erstkommunion zu erinnern und um dieses Ereignis auch zum Anlass für ein Wiedersehen zu nehmen. Derb Gottesdienst wurde vom Chor „Viva la Musica“ wesentlich mitgestaltet. thi