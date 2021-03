Für den Landkreis Lichtenfels lauten die aktuellen Covid-19-Zahlen (Stand: Freitag, 12. März, 9 Uhr) wie folgt: Infizierte insgesamt: 2391, davon Mutationen "UK" (englische Variante): 22, Genesene: 2158, derzeit noch Infizierte: 171, Tote: 59

Die elf Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis weisen folgende Zahlen an aktuell noch Covid-19-Erkrankten auf: Altenkunstadt: 27, Bad Staffelstein: 38, Burgkunstadt: 16, Ebensfeld: 15, Hochstadt: 1, Lichtenfels : 28, Marktgraitz: 0, Marktzeuln: 2, Michelau: 3, Redwitz: 2, Weismain: 39.

Schulen und Kitas geschlossen

"Unsere Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute bei 104,8. Wir haben somit die 100er-Inzidenz überschritten. Das hat zur Folge, dass die Schulen und Kitas, nach den drei Wochen, die Sie jetzt geöffnet waren, wieder geschlossen sind - zunächst für die gesamte nächste Woche", informierte Landrat Christian Meißner am Freitag. Die Notbetreuung sei aber je nach Einrichtung sichergestellt. "Am kommenden Freitag werden wir anhand des Inzidenzwertes entscheiden, was für die Schulen und Kitas in der Folgewoche gilt."

Rein statistisch haben bisher 9,91 Prozent der Landkreisbevölkerung eine Erstimpfung und 5,52 Prozent eine Zweitimpfung erhalten. Von den circa 4800 Menschen, die über 80 Jahre alt sind, erhielten bereits 2631 (54,8 Prozent) eine Erstimpfung und 1370 (28,5 Prozent) eine Zweitimpfung.

Aktuell stehen noch 432 Über-80-Jährige auf der Warteliste. Die Quote zur Impfbereitschaft bei den Über-80-Jährigen liegt im Landkreis bei 63,8 Prozent. Insgesamt stehen derzeit noch 12 928 Impfwillige auf der Warteliste. red