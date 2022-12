Kürzlich standen um 7.55 Uhr ca. 30 Schülerinnen und Schüler vor dem Lehrerzimmer des Meranier-Gymnasiums und warteten voller Tatendrang darauf, mit anpacken zu dürfen. Als die Tür geöffnet wurde, öffneten sich gleichermaßen die Münder vor Erstaunen angesichts des riesigen Berges an bunten Päckchen. Es war wieder soweit: Das Meranier-Gymnasium hat für den Weihnachtspäckchenkonvoi gesammelt und erneut eine stolze Zahl von gut 220 Päckchen zusammenbekommen.

Tradition der Schulfamilie

Beinahe schon traditionsgemäß bereitete sich die Schulfamilie seit Anfang November auf diesen Tag vor: Vielen Lehrern sowie Schülern machte es sichtlich Freude, extra dafür einzukaufen oder den Hausstand nach gut erhaltenen Kleidungsstücken, Spielsachen und Schulmaterialien zu durchforsten, um Kindern in Not eine Freude zu bereiten. Neben vielen anderen Teilen der Erde trifft es den Osten Europas jedes Jahr besonders hart im Winter.

Die Bevölkerung der ohnehin schon armen Länder hat nach der Corona-Krise kaum mehr eine Chance, finanziell für das Nötigste zu sorgen. Die drohenden Energieengpässe werden dies heuer noch weiter verschlimmern, sodass in vielen Familien an Weihnachtsgeschenke überhaupt nicht zu denken ist. Daher ist es mittlerweile für das MGL zur Selbstverständlichkeit geworden, mitzuhelfen, das Weihnachtsfest ein klein wenig weihnachtlicher zu gestalten.

Der ehrenamtliche Helfer Christian Backert wurde wieder zum Päckchen-Abholen beauftragt. Er freute sich dieses Jahr besonders, da er nach der Corona-Pause nun endlich wieder selbst einen Lkw nach Rumänien fahren und die Geschenke persönlich übergeben darf.

In einem Konvoi von ca. 40 Lkws machen sich die Männer und Frauen am 3. Dezember auf den 36-stündigen Weg in Richtung Osteuropa. Eine Woche lang fahren sie Kindergärten, Schulen, Kranken- und Waisenhäuser an und verteilen mit großer Freude die Päckchen an Kinder. red