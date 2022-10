Nach alter Tradition wird in Prächting am Kirchweihmontag der Kirchweihkönig gekürt. Schon seit Jahrzehnten veranstaltet die Kelbachtaler Blasmusik den Hahnenschlag.

Auf dem Areal unterhalb des Landgasthofs Hummel gab es zunächst ein Standkonzert. Schon vorab wurde ein Maßkrug aus Ton hier eingegraben. Der prächtige Hahn aus heimischer Zucht konnte dabei begutachtet werden und so mancher Zuhörer sicherte sich ein Los, um am Wettstreit teilzunehmen. Auf moderne Varianten mit Wasserhähnen oder Getränkepreisen wird in Prächting verzichtet. Viele Kandidaten hatten aber kein Glück und schlugen daneben oder zu schwach, so dass der Krug dem Hieb standhielt.

Zehnjähriger gewinnt

Gut gezielt hatte dagegen der nur zehnjährige Ben Hopfenmüller aus Prächting , der den Boden des Kruges so traf, dass ein deutlicher Riss entstand. Somit war er der Kirchweihkönig in diesem Jahr. Im Vorjahr hatte sein Cousin Moritz den Titel errungen.

Auch in diesem Jahr bleibt der Kochtopf dem Hahn erspart, so dass nun zwei Hähne sich das Gehege teilen. nuz