Wasser und Flüsse sind faszinierend und lebensnotwendig. Deswegen steht der Main auch im Mittelpunkt einer ganz besonderen Aktion : dem Flussfilmfest, das in diesem Jahr erstmals vom 14. bis 26. März stattfinden wird.

Die Region Lichtenfels beteiligt sich mit zwei Veranstaltungen. Im Rahmen eines Kinoabends im Lichtenfelser Kino am 15. März und bei einer Führung durch Lichtenfels mit dem Bezirksheimatpfleger am 13. März wird das Thema Fluss auf ganz unterschiedliche Weise beleuchtet.

Bezirksheimatpfleger Günter Dippold erzählt bei seiner Führung von Mühlen und Mühlbächen, er berichtet von Hochwassern und Brücken, von reichen Holzhändlern und armen Fischern. Treffpunkt für die Führung ist am Montag, 13. März, um 17.30 Uhr vor dem Elektromarkt „Expert“ in der Mainau. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Filmabend in der Neuen Filmbühne in Lichtenfels mit Gesprächen rund um den Main beginnt am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr.

Weitere Infos gibt es unter mainflussfilmfest.de. red