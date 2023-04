Liebhaber handgemachter Akustikgitarrenmusik und Genießer der Kuriositäten des fränkischen Dialekts mit all seinen skurrilen, zarten, gefühlvollen, hinterhältigen und witzigen Feinheiten kommen laut Veranstalter voll auf ihre Kosten: Wolfgang Buck spielt am Freitag, 5. Mai, in der Alten Darre in Bad Staffelstein .

„Franken ist groß und Wolfgang Buck ist sein Prophet“, schrieb ein Journalist und wie Recht er damit hat. Die Kultur-Initiative Bad Staffelstein (Kis) bietet diese Veranstaltung für alle an, die Wolfgang Bucks wunderbar humorvolle und tiefgründige Lieder schon immer geliebt haben, aber auch für alle, die ihn bisher noch nicht kennenlernen konnten.

Wolfgang Buck hat sich in 30 Jahren seine menschliche Haltung und seinen Witz, seinen Sprachwitz, sein differenziertes Denken und sein wunderbares Gitarrenspiel bewahrt.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es beim Kur- und Tourismus-Service in Bad Staffelstein , über die Kis-Homepage (kis-badstaffelstein.info) und an der Abendkasse, die ab 19 Uhr geöffnet ist. red