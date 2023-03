Das kulturelle Leben kommt beim Kulturverein Altenkunstadt wieder in Schwung. So ist es gelungen, den Songkünstler, Mundart-Lyriker und Geschichtenerzähler Wolfgang Buck wieder nach Altenkunstadt zu holen. Er wird am Samstag, 25. März, um 19 Uhr auftreten. Sein aktuelles Soloprogramm „Visäwie“ beschäftigt sich diesmal, insbesondere auch unter den Einwirkungen von „Corona“, mit den Menschen von gegenüber.

Ein fester Bestandteil innerhalb des Programms ist stets auch der Fränkische Theatersommer, dem es immer wieder gelingt, neue und fesselende Auftritte auf die Bühne zu bringen. Diesmal trägt die Komödie am Samstag, 13. Mai, um 19 Uhr den Titel „Rohrmuffen und Nagellack“.

Singen und Theater

In schöner Regelmäßigkeit freuen sich viele auf das „Wäddshaussinga“, das diesmal am 29. September im Gasthof Fiedler in Burkheim stattfindet. Der Eintritt ist wie immer frei.

Nach einer kurzen sommerlichen kulturellen Pause beginnt das Programm am Sonntag, 8. Oktober, um 19 Uhr von Neuem mit dem Fränkischen Theatersommer. Hier heißt es dann „Verliebt, verlobt, verschollen“, wobei es in dieser Geschichte um eine sitzen gelassene Braut geht.

Ein kleines Jubiläum gibt es in diesem Jahr mit den Künstlern des Landestheaters Coburg , die zur 30. Matinee in den Kulturraum der ehemaligen Synagoge kommen. Es empfiehlt sich, rechtzeitig Eintrittskarten zu besorgen. Diese sind im Rathaus (Telefon 09572/38717) während der allgemeinen Dienstzeiten erhältlich. red