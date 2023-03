Mit dem Thema „Der Ukraine-Krieg als „Zeitenwende“ findet am Montag, 3. April, um 19 Uhr ein Vortrag statt. Die Nato-Ostflanke, Einsatzfähigkeit von Streitkräften sowie Waffenlieferungen an die Ukraine sind nur einige der angesprochenen Themen, selbstverständlich kommt auch die gesamte Sicherheitsarchitektur in Europa zur Sprache.

Ulrich Schimmelpfennig referiert

In Zusammenarbeit mit der Hanns-Seidel-Stiftung ist es der Reservistenkameradschaft Hochstadt und Umgebung gelungen, einen hochkarätigen Referenten dafür zu gewinnen:

Ulrich Schimmelpfennig ist Journalist sowie ehemaliger leitender Redakteur der TV-Produktion in der Bundeswehr und reist dazu extra aus Bad Vilbel an. Seminarleiter ist Hauptmann der Reserve und Mitglied der Reservistenkameradschaft Georg Hagel, der gleichzeitig auch Regionalbeauftragter der Hanns-Seidel-Stiftung ist.

Hochrangige Vertreter aus Politik und Polizei sowie des Reservistenverbandes aus ganz Oberfranken und sogar Berufssoldaten haben bereits ihr Kommen zugesagt. Darüber hinaus sind alle Interessenten aus den Vereinen in Hochstadt und Umgebung eingeladen, selbstverständlich auch natürlich besonders die gesamte Bevölkerung am Obermain.

Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, persönliche Fragen zu stellen und mit dem Referenten in Kontakt zu treten. Der Eintritt ist frei, es bedarf keiner Anmeldung.

Veranstaltungsort ist die Katzogelhalle, Am Katzogel 9, in Hochstadt am Main. red