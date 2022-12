„ Demokratie leben!“ im Landkreis Lichtenfels : Kurz vor Weihnachten erhielt der Landkreis Lichtenfels erfreuliche Nachrichten zum Bundesförderprogramm „ Demokratie leben!“: Er kann nun doch einen Antrag auf Beteiligung stellen.

Die entsprechenden Unterlagen unterzeichnete Landrat Christian Meißner kürzlich im Beisein der Leiterin der Abteilung Soziales, Jugend und Familie, Straßenverkehr und Tiefbau, Kathrin Bullmann, und des Leiters des Sachgebiets Jugend und Familie, Stefan Hahn.

Im Sommer und Herbst stand einer Antragstellung des Landkreises entgegen, dass es im Fördertopf des Bundes an Mitteln fehlte. Landrat Christian Meißner wandte sich deshalb persönlich an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – mit Erfolg: Ende November wurde der Landkreis nun zur Antragstellung aufgefordert.

Landrat Christian Meißner zeigt sich erfreut, „dass die Landkreisverwaltung in kurzer Zeit die umfangreichen Antragsunterlagen ausgearbeitet hat und die erforderlichen Abstimmungen mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben erfolgten. So konnten wir unseren Antrag nun binnen kürzester Zeit doch noch einreichen. Ich freue mich auf die zukünftige Beteiligung des Landkreises Lichtenfels am Bundesprogramm , Demokratie leben!‘“ red