Ein in der Bamberger Straße geparkter Ford Galaxy mit Coburger Zulassung ist am Freitag zwischen 6 und 13 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Fahrerseite angefahren worden. Dabei wurden der linke Außenspiegel und die Fahrertür beschädigt . Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden von etwa 1500 Euro, sondern flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09571/9520-0. pol