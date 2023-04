Die coronabedingte Trainings- und Spielpause ist auch an der Handballgemeinschaft Kun-stadt nicht spurlos vorübergegangen. Dennoch herrscht nach einigen Rückschlägen sowohl im Damen- als auch im Jugendbereich Aufbruchstimmung.

Dieser „frische Wind“ war auch bei der Jahreshauptversammlung der HGK allgegenwärtig. Bernd Berwind löst den bisherigen Ersten Vorsitzenden Thomas Will ab, der sein Amt nach erfolgreichen Jahren aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellte. Ihm zur Seite stehen künftig Kerstin Pitterich als zweite Vorsitzende, Lisa Stirbati und Anja Pitterich als Schriftführerinnen sowie Marius Keller als neuer Schatzmeister.

Personelle Herausforderungen

„Besonders hart traf Corona die Hallensportart Handball“, so Thomas Will in seinem Bericht. Ein geregelter Trainings- und Spielbetrieb sei nicht gewährleistet gewesen. Vor allem die Jugend sei so nur schwer zu halten gewesen. „Hinzu kam, dass der TV Weidhausen zu Beginn des vergangenen Jahres die Spielgemeinschaft zwischen der HG Kunstadt und dem TV Weidhausen in Form der SG Kunstadt/Weidhausen gekündigt hat.

„Plötzlich standen wir vor großen personellen Herausforderungen“, so Thomas Will. Da sich ein Großteil der Damen und die verbliebenen Jugendspieler mehrheitlich der neuen Spielgemeinschaft des TV Weidhausen, der HSG Weidhausen/Ebersdorf, anschlossen, konnte die HG Kunstadt in der laufenden Saison nur mit einer männlichen A-Jugend an den Start gehen.

„Das ,Wir‘ steht seitdem wieder im Mittelpunkt und erfüllt damit den Markenkern der HGK als echte Handballgemeinschaft“, erklärt Thomas Will den Rückenwind, der mittlerweile nicht nur bei den Damen wirkt.

Denn vor allem bei den Kleinsten erlebe die HGK derzeit einen regelrechten Handball-Boom. Bei den „Minis“ erfolgt ein enormer Zulauf: Knapp 50 Jungen und Mädchen trainieren hier, betreut von vier Übungsleiterinnen, und nehmen mit großer Begeisterung an den Turniertagen teil. „Hier liegt unsere Zukunft“, so der Tenor. mts