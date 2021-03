Verfolgt - vertrieben - ermordet: Die Stadt Lichtenfels stellt am morgigen Donnerstag in einer Onlineveranstaltung um 19 Uhr in Zusammenarbeit mit dem CHW und dem Meranier-Gymnasium ihr neues Internet-Angebot zum Schicksal der vom NS-Regime verfolgten Bürger vor. Schüler des P-Seminars "Stolpersteine in Lichtenfels " des Meranier-Gymnasiums präsentieren die aufschlussreichen und anrührenden Ergebnisse ihrer biografischen Forschungen zu diesen Schicksalen; Paul Dörrzapf und Bastian Girschke: die Familie Pauson, Andreas Franke: Willy Marchand, Annika Steiner und Luca Förtsch: die Familie Grünhut, Marie Weisser: Lilly und Walter Kohn. Nachkommen der Familien Grünhut, Kohn und Pauson werden von den USA bzw. England aus an der Veranstaltung teilnehmen und sich auch zu Worte melden (dies in englischer Sprache ). An der Veranstaltung kann man im Internet unter www.lichtenfels.de und www.chw-franken.de teilnehmen. Foto: privat