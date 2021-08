Das Rathaus der Gemeinde Michelau ist für den Besucherverkehr unter Einhaltung der derzeit geltenden Hygienevorschriften wieder geöffnet. Vor einem Besuch sollte dennoch selbst geprüft werden, ob das Anliegen auch per Telefon bzw. E-Mail erledigt werden kann. Die Gemeinde bietet überdies in ihrem Bürgerservice-Portal www.buergerserviceportal.de/bayern/michelauofr eine Anzahl von Möglichkeiten an, wonach Anträge an die Gemeindeverwaltung erstellt bzw. erfasst und diese direkt an das Rathaus zur Bearbeitung weitergeleitet werden können. red