Ein Griff in die Hosentasche kann glücklich machen. So oder so oder ganz anders.

Es war schon fast Nacht und ich stand mit Kumpels auf einem Parkplatz . Es war kurz nach dem Konzert, die Besucher strömten ins Freie und auch wir lungerten da so rum. Vor allem lungerten wir in der Nähe des Autos von Kumpel P. Es ist ein sehr teures Auto, sehr wertvoll, ein Wunderwerk der Technik, sehr schnell und es hat nicht nur viel Schnick, sondern auch ziemlich viel Schnack.

Dass P. dieses Auto beruflich fahren darf, hat damit zu tun, dass P. ein ungeheuer professioneller und kompetenter Mensch ist, reich an Wissen und Verständnis. Aber vor allem ist er bescheiden geblieben und redet lieber über Erfolge bei Frauen als über Erfolge im Beruf. Ein weiteres Merkmal seiner Freundlichkeit besteht in seiner Lausbubenhaftigkeit. Es ist überhaupt oft so, dass bescheidene erfolgreiche Männer innerlich Lausbuben geblieben sind. Das wiederum könnte auch ihren Erfolg bei Frauen erklären.

Na wie dem auch sei, wir lungern also da so rum und bemerken aus angemessener Ferne, wie das Auto von P. von einer jungen Frau angestaunt wird. Sie staunte wirklich sehr ausdrucksvoll und irgendwo zwischen Ehrfurcht und kindlicher Begeisterung angesiedelt. So näherte sie sich immer weiter dem tollen Auto und zeigte ob all des Schnicks und Schnacks schon fast Anzeichen eines Erweckungserlebnisses. Es schien ihr nichts bedeutenderes und präsenteres auf der Welt zu geben.

P. bemerkte das selbstverständlich und weil er ein wirklich sensibler und einfühlsamer Mensch ist, beschloss er, der Frau eine Freude zu bereiten und das Auto mit ihr reden zu lassen. Er griff in seine Hosentasche, kramte dort ein wenig herum und fand irgendwann auch seine Autoschlüssel samt Transponder. Dann, die Hände in der Hosentasche und bei all den Knöpfen behaltend, drückte er auf den ersten Knopf. Die Scheinwerfer des Autos blinkten nun die Frau an und die freute sich.

Wenig später ließ P. das Auto etwas sagen, während sich dazu der Kofferraum öffnete und wieder schloss. Man konnte richtig sehen, wie die junge Frau sich darüber freute, dass nicht irgendein Auto mit ihr sprach, sondern dieses. Einmal sollte die junge Frau ihre Hand auf dieses Auto legen und es wirkte auf uns wie ein Streicheln. P. sorgte dann dafür, dass sich das Auto mit dem Zwinkern und Blinkern seiner Scheinwerfer für diese Zutraulichkeit bedankte. Die Frau war selig verwundert und selig beglückt.

Hach ja, meine Oma hatte schon recht, wenn sie mir immer einschärfte, dass man in Fragen der passenden abendlichen Gesellschaft nicht wählerisch genug sein kann.