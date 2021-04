Acht Kinder waren für die Erstkommunion vorgesehen. Wegen der Infektionsschutzrichtlinien hat man sich entschlossen, zwei Erstkommunionen – am „Weißen Sonntag“ und später im Juni – mit je vier Kindern zu feiern.

Sogar einige Familienangehörige , die der Marktgraitzer Blasmusik angehören, hatten sich leicht verstärkt in weitem Abstand aufgestellt, um ihre Erstkommunionkinder musikalisch ins Gotteshaus zur „Heiligsten Dreifaltigkeit“ zu begleiten, wo sich die Angehörigen bereits befanden.

Mit der Segnung und dem Anzünden der Kommunionkerzen sowie der Erneuerung des Taufversprechens begann eine sehr anmutige Erstkommunionfeier. „Mit meinen Gott spring ich über Mauern“ war das Thema, mit dem Dekan Lars Rebhan und Pastoralreferentin Birgit Janson die Kinder auf ihren großen Tag vorbereitet hatten: In einer Zeit, in der Herausforderungen und Mauern unser Leben bestimmen, ist ein Sprung darüber oft nicht leicht und sogar mit Angst verbunden. Doch Gott ist bei den Menschen und sagt: Fürchtet euch nicht! Diese Botschaft sollte eine entscheidende Begleitung auf dem weiteren Lebensweg sein. Mit seinen Sonntagsgottesdiensten am Tisch des Herrn lade Gott alle ein, daraus immer wieder Kraft zu schöpfen.

Die Kyrie-Rufe und Fürbitten wurden von den Kommunionkindern und ihren Eltern übernommen. Musikalisch wurde die Erstkommunionfeier von Steffi Berg ( Gesang ) und Matthias Rees sehr gefühlvoll ausgestaltet. rdi