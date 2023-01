Die Stadthalle in Lichtenfels wird zum „Alexander Palace“. Ein Großereignis wirft seine Schatten voraus. Es dreht sich alles um die Dartscheibe, wenn am Montag, 24., und Dienstag, 25. Februar, in Lichtenfels die Pfeile fliegen und der „Caller“ die Ergebnisse ins Publikum ruft.

Die Liste der Gäste ist beeindruckend. Glen Durant, Colin Lloyd , Darryl Fitton, Toni O’Shea und Terry Jenkins geben sich die Ehre.

Doch der wohl bekannteste Teilnehmer ist Phil „The Power“ Taylor, die Darts-Legende aus Stoke-on-Trent. Insgesamt 16-mal krönte er sich zum Weltmeister und ist damit der erfolgreichste Darts-Spieler aller Zeiten. Bei der WM 2018 trat er als Profi-Spieler endgültig zurück und tritt nur noch bei speziellen Events auf. So dann auch in Lichtenfels .

Mit Phil Taylor am Board?

Mit etwas Glück kann man sogar gegen ihn spielen. „Wir richten drei Turniere aus. Dabei kann jeder mitmachen und eine Session gegen einen der Superstars gewinnen“, so Michael Kurzbach, der Veranstalter. „Einmal gegen Phil Taylor am Board stehen. Davon träumt jeder, der Darts spielt“, lacht Michael Kurzbach.

Die letzte Gewinnsession findet am 24. Februar ab 11 Uhr in der „Kleinen Stadthalle “ statt. Die genauen Modalitäten sowie auch der genaue Ablauf des Turniers auf der großen Bühne werden noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Ticketvorverkauf läuft

Der Vorverkauf für Tickets hat bereits begonnen. Online über adticket.de oder direkt im Schoppenstübla in Bad Staffelstein, wo auch der vor 13 Jahren gegründete Darts-Club „Check Daniels“ seinen Sitz hat und das Event tatkräftig unterstützt, sind die Tickets erhältlich. „Zurzeit sind wir etwa 20 Mitglieder. Aber gerne können noch welche zu uns kommen“, wirbt Michael Kurzbach für den Dartclub.

Es wird auf jeden Fall eines der größten Events in den letzten Jahren in Lichtenfels . Man rechnet mit 1400 Besuchern pro Tag. red