Jedes Jahr gedenken Jehovas Zeugen auf der ganzen Welt des Todes Jesu . Das tun sie gemäß dem Vorbild der ersten Christen genau an dem Abend, an dem Jesus mit seinen Aposteln das Passah feierte. Es ging in die Geschichte als „das letzte Abendmahl“ ein. Im Mittelpunkt dieses besonderen Gedenkgottesdienstes am Freitag, 15. April, um 21.45 Uhr steht die Dankbarkeit für das Leben und Sterben Jesu . Bereits am Sonntag, 3. April, um 10 Uhr wird zur Einstimmung ein besonderer biblischer Vortrag mit dem Thema: „Echte Hoffnung – wo zu finden?“ gehalten.Gottesdienst und Vortrag finden im Königreichssaal der Zeugen Jehovas in der Seeleinstraße 39 in Lichtenfels statt. red