Heinz Gärtner von den Aktiven Bürgern Lichtenfels begleitete gemeinsam mit Dolmetscher Waldemar Popp eine Gruppe geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer und deren Kinder auf einer Tour durch Lichtenfels . Dabei erklärten die Stadtführer die wichtigsten Punkte der Stadt und machten bei verschiedenen Stationen Halt, darunter auch am Rathaus , am Landratsamt, an der Polizeiinspektion, am Jobcenter, an verschiedenen Banken und am Bahnhof. So konnten die Neuankömmlinge sich in der Stadt Lichtenfels erstmals besser orientieren.

Auch erfuhren die Geflüchteten bei dem Rundgang wichtige Informationen, beispielsweise, wo man sich einen Schein für einen Arztbesuch ausstellen kann, wo die Ausländerbehörde ihren Sitz hat oder wo man sich einen Ersatzausweis für den Aufenthalt ausstellen lassen kann. Auch Erster Bürgermeister Andreas Hügerich begrüßte die Gruppe auf dem Lichtenfelser Marktplatz, gemeinsam mit Dierk Hain, Geschäftsführer der Franken-Akademie Schloss Schney, wo die Geflüchteten aktuell untergebracht sind. Der Rathauschef dankte Heinz Gärtner und Dolmetscher Waldemar Popp für ihre Initiative, die Schutzsuchenden zu unterstützen. Interessiert und dankbar für die hilfreichen Informationen waren die Ukrainerinnen und Ukrainer und sie bedankten sich abschließend herzlich bei ihren Stadtführern für die Erklärungen und das große Engagement. red