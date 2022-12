Die katholische Pfarrgemeinde ehrte die Mitglieder des Kirchenchor.

Der „Rorate – ach tauet ihr Himmel herab“, so schallte es vor kurzem von der Empore der katholischen Pfarrkirche, als der katholische Kirchenchor mit der musikalischen Ausgestaltung eines Vorabendgottesdienstes zum Advent die „stade Zeit“ einläutete.

Im Anschluss an die Messe fanden sich die Sängerinnen und Sänger des Chores im katholischen Pfarrheim zu einer kleinen adventlichen Feierstunde ein. In der Messe gedachte die Gemeinde auch der verstorbenen Sänger .

Die Chorleiterin Maria Winkler nutzte die Gelegenheit, um sich bei allen für das Engagement im abgelaufenen Kirchenjahr zu bedanken. Dabei wurden auch einige Sängerinnen für ihre jahrzehntelange Treue zum Chor geehrt.

So wurden Andrea Beier und Monika Schneider ausgezeichnet, die bereits seit 30 Jahren den Kirchenchor mit ihren Sopranstimmen unterstützen. Für ihr 20-jähriges Mitwirken im Chor dankte die Chorleiterin Heidi Stehl, Lucia Krüger und Johanna Beier. Ein besonderer Dank ging an Organistin Marita Funk, die bereits seit über zwanzig Jahren regelmäßig den Chor wöchentlich bei den Proben und den gesamten Auftritten musikalisch an der Orgel unterstützt. mts