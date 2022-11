Eine ganz besondere Einladung zum Jahresende hatte die Gemeinde Michelau für ihre Schulweghelfer: Bürgermeister Jochen Weber hatte die ehrenamtlichen Helfer zu einem gemeinsamen Essen und Gedankenaustausch geladen. Alle anwesenden Helfer, insbesondere die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter Liane May, Clarissa Sittig und Björn Härtel sowie Alfons Hrubesch von der Kreisverkehrswacht begrüßte er auf das Herzlichste.

Was sind nun die Beweggründe, die Menschen dazu bringen, sich als Schulweghelfer allmorgendlich an Straßenübergängen einzufinden und Kinder sicher über die Straße zu bringen?

Zusammenhalt im Ort

Dazu meint Roland Braun aus Schwürbitz, dass es nicht nur um die eigenen Kinder oder Enkel gehe. Hier sei auch der Zusammenhalt im Ort ein Faktor. Das gegenseitige Helfen und Füreinander-da-Sein sei ein Stück Kultur. Björn Härtel würde sich mehr Disziplin von den Autofahrern wünschen, es sei immer wieder zu beobachten, dass manche mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Übergänge zurasen.

Auch Alfons Hrubesch richtete als Ausbilder der Schulweghelfer einige Worte an die Gäste. Besonderes Lob hatte er für die Gemeinde Michelau , sind doch hier sage und schreibe 95 Schulweghelfer im Einsatz, davon 16 in Neuensee und 11 in Schwürbitz. Es brauche immer und überall Menschen, die Werbung für die Sache machen und dann auch organisieren.

Hier hob er ganz besonders die Arbeit von Liane May aus Michelau hervor. Unermüdlich sorgt sie seit über zwanzig Jahren für Nachfolger im Dienst für den sicheren Schulweg, spricht bereits die Eltern der Kindergartenkinder darauf an. Mit Erfolg, wie man sieht. hf