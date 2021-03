"Immer dieser Zirkus mit dem Essen": Besonders Eltern von Kleinkindern kennen diesen Seufzer. Man hat eingekauft, überlegt, geplant, gekocht - und trotzdem gibt es wieder Ärger beim gemeinsamen Essen. Diplom-Ökotrophologin Marion Reich möchte "geplagten" Müttern und Vätern am Freitag, 12.März, von 9 bis 10.30 Uhr viele praktische Tipps an die Hand geben, um Kindern gesundes Essen schmackhaft zu machen. Folgende Fragen werden dabei behandelt: Wie funktioniert die Umstellung auf das Familienessen? Was brauchen Kinder wirklich?Wie gehe ich mit alltäglichen Ernährungsproblemen um? Brauchen Kinder Kinderlebensmittel? Wie groß sollen die Portionen für die Kinder sein? Alle Eltern , Großeltern von Kindern im Alter von etwa ein bis drei Jahren sind zur Teilnahme eingeladen. Die kostenlose Veranstaltung findet online statt. Anmeldungen sind bis spätestens Mittwoch, 10. März, an Marion Reich unter Telefon 09574/652498 zu richten. red